​Перес: «Дель Боске – тупица. Он не тренер»

El Confidencial продолжает раскрывать давние слова президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз источник опубликовал цитату Переса об известном испанском тренере Висенте дель Боске.

«Дель Боске не умеет тренировать и ничего не знает о тактике. Он тупица. Ему не предлагают работу, потому что знают, что он – не тренер. Дель Боске – это самый большой обман в моей жизни», - говорит Перес.

Висенте дель Боске работал в «Реале» в течение длительного периода времени. Если говорить о работе главным тренером «сливочных», то эту должность дель Боске занимал в 1999-2003 годах.