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​Перес: «Дель Боске – тупица. Он не тренер»

14 Июля 2021, 15:47,

El Confidencial продолжает раскрывать давние слова президента «Реала» Флорентино Переса. На этот раз источник опубликовал цитату Переса об известном испанском тренере Висенте дель Боске.

«Дель Боске не умеет тренировать и ничего не знает о тактике. Он тупица. Ему не предлагают работу, потому что знают, что он – не тренер. Дель Боске – это самый большой обман в моей жизни», - говорит Перес.

Висенте дель Боске работал в «Реале» в течение длительного периода времени. Если говорить о работе главным тренером «сливочных», то эту должность дель Боске занимал в 1999-2003 годах.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, Висенте Дель Боске
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Комментарии (2)
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0
Артур Измаилов
14 Июля 2021, 16:36

Я уже сомневаюсь на счет этих глупых и дурацких статеек...кажись местный одмЫн-барсаглор карликафил зажигает)))

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NOBODY
14 Июля 2021, 16:23

если - желтуха, то и пофиг, а если правда, то Перес - гад самый настоящий, и отношение к нему переменится в худшую сторону...

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