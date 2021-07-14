​Ла Лига сделала заявление по поводу возможного изменения формата

Глава Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес говорил о том, что Ла Лигу можно сделать привлекательнее за счёт изменения формата и собирался обсудить это с Хавьером Тебасом.

Теперь Ла Лига выпустила заявление, в котором отрицает возможность изменения формата чемпионата. В заявлении отмечается, что в последние годы текущая модель имела успех. Среди прочего, выросло количество зрителей на трибунах и стоимость прав на телевизионные трансляции.

Учитывая положительную динамику, Ла Лига не будет менять формат. При этом лига готова к диалогу с федерацией по другим вопросам, в частности по улучшению работы системы ВАР.