Тебас: «Я не закрою глаза на сделку с Месси»

Одна из проблем при подписании нового контракта форварда Лионеля Месси с «Барселоной» - возможное нарушение клубов правил «финансового фэйр-плей», установленного испанской лигой.

- Я не закрою глаза на сделку с Месси, это невозможно. У нас [в Ла Лиге] много сотрудников, включая тех, кто занимается экономическим контролем. Нам нужно все тщательно анализировать, потому что случаются увольнения по экономическим причинам, а если они подписывают контракты с Месси и другими… нельзя оставить это без внимания, - заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас на Radio Marca.

Тебас также уверен, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не предлагали контракт Месси, а сам он хочет остаться на «Камп Ноу».