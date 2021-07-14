Перес: «Роналду - идиот, он больной»

Президент «Реала» Флорентино Перес в 2012 году наговорил лишнего, и сейчас аудиозаписи с его резкими словами попадают в сеть Интернет. Помимо оскорблений Рауля и Икера Касильяса, легенд «королевского клуба», Перес также резко прошелся по форварду Криштиану Роналду. Босса возмутило то, что португалец сообщил СМИ, что его не устраивает жизнь в Мадриде.

«Он [Криштиану Роналду] сумасшедший. Этот человек идиот, он больной. Вы наверняка считаете, что он нормальный, но это совсем не так, иначе он не делал бы всего того, что делает», - приводит цитату Переса El Confidencial.

Также отмечается, что президент «Реала» критиковал и Жозе Моуринью, который в тот момент тренировал первую команду «бланкос».