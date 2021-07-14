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Перес: «Роналду - идиот, он больной»

14 Июля 2021, 12:48,

Президент «Реала» Флорентино Перес в 2012 году наговорил лишнего, и сейчас аудиозаписи с его резкими словами попадают в сеть Интернет. Помимо оскорблений Рауля и Икера Касильяса, легенд «королевского клуба», Перес также резко прошелся по форварду Криштиану Роналду. Босса возмутило то, что португалец сообщил СМИ, что его не устраивает жизнь в Мадриде.

«Он [Криштиану Роналду] сумасшедший. Этот человек идиот, он больной. Вы наверняка считаете, что он нормальный, но это совсем не так, иначе он не делал бы всего того, что делает», - приводит цитату Переса El Confidencial.

Также отмечается, что президент «Реала» критиковал и Жозе Моуринью, который в тот момент тренировал первую команду «бланкос».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Флорентино Перес
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Комментарии (5)
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0
Артур Измаилов
14 Июля 2021, 15:12

А про карлика и туфталону ничего не сказал? Про это инфы нету?

0
Bourgignon Alex
14 Июля 2021, 13:45

Срочно нужен консилиум опытных психиаторов. Одновременно с представителями налоговиков и финансовой полиции.

0
BESTJuventus10
14 Июля 2021, 13:29

кто то мстит за суперлигу)

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0
Милка
14 Июля 2021, 13:14

Интересно,в беседе с кем он такое про всех наговорил?

1
kalibr
14 Июля 2021, 13:06

У Перца фляга протекла походу.

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