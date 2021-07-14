«Реал» заинтересовался Доку

Бельгийский вингер Жереми Доку, правами на которого владеет «Ренн», попал в сферу интересов европейского гранда. Оформить трансфер 19-летнего футболиста хочет мадридский «Реал», рапортует Le Soir Sports.

Соглашение Доку с «догами» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Жереми принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

По итогам сезона-2020/2021 «королевский» клуб финишировал на втором месте в Примере, уступив чемпионский титул «Атлетико».