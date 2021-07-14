Бакка стал игроком «Гранады»

Опытный колумбийский голеадор Карлос Бакка трудоустроился в «Гранаде». Об этом отрапортовала пресс-служба испанского клуба. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2022 года.

Напомним, что в конце июня 34-летний нападающий покинул «Вильярреал» в связи с истечением срока трудового соглашения. Цвета «жёлтой субмарины» форвард защищал с 2017 года. Он принял участие в 145 поединках и записал на свой счет 43 забитых мяча.

Также он известен по выступлениям за «Севилью», «Милан» и «Брюгге».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Гранада» финишировала на девятой строчке в турнирной таблице.