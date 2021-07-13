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​Пике и Касильяс обменялись «уколами» в сети

13 Июля 2021, 23:38,

Херард Пике опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой предстал помолодевшим ввиду отсутствия растительности на лице. В подписи к фотографии Пике написал одно слово: «Younger». Его можно перевести как «моложе».

В комментариях пошутить решил Икер Касильяс, который часто обменивается «уколами» с Пике в социальных сетях. Касильяс включил игру слов и в ответ на слово Younger написал: «Mounguer». Это можно связать со словом «monguer», которым называют глупых людей.

После этого Пике написал: «Это так Флорентино Перес назвал себя на аудиозаписи, верно?».

Напомним, что в сети появилась давняя аудиозапись, на которой якобы президент «Реала» Флорентино Перес называет Икера Касильяса и Рауля аферистами.

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Икер Касильяс, Херард Пике, Флорентино Перес
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