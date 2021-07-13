«ПСЖ» передумал подписывать Месси

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13 Июля 2021, 18:10,
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Вице-чемпион французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» выбыл из борьбы за Лионеля Месси.
Парижский клуб больше не строит планов касаемо трансфера аргентинского нападающего, нынче пребывающего в ранге свободного агента. Le Parisien уведомляет, что у «ПСЖ» сменились приоритеты в вопросах трансферной политики, и сейчас приглашение 34-летнего новоиспечённого триумфатора Копа Америка больше не интересует «принцев».
Лионель Месси по приезду из сборной должен заключить новый контракт с «Барселоной».
В прошлом сезоне аргентинцу удалось отличиться за каталонский клуб в общей сложности 38 мячами и 14 ассистами в 47 проведенных матчах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси