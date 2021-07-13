«Реал» проявляет интерес к Мерино

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино может стать игроком мадридского «Реала», передаёт Fichajes. Сообщается, что «сливочные» могут подписать футболиста уже в это трансферное окно.

«Реал» намерен омолодить линию полузащиты, и поэтому руководство клуба обратило внимание на 25-летнего испанца. Действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает в июне 2025 года.

Напомним, что Мерино стал игроком «Реал Сосьедада» в 2018 году, перейдя из «Ньюкасла» за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач.