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«Реал» проявляет интерес к Мерино

13 Июля 2021, 16:35,

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Мерино может стать игроком мадридского «Реала», передаёт Fichajes. Сообщается, что «сливочные» могут подписать футболиста уже в это трансферное окно.

«Реал» намерен омолодить линию полузащиты, и поэтому руководство клуба обратило внимание на 25-летнего испанца. Действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает в июне 2025 года.

Напомним, что Мерино стал игроком «Реал Сосьедада» в 2018 году, перейдя из «Ньюкасла» за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Трансферы футбола - лето 2021, Микель Мерино
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