Возможное возвращение Гризманна разделило болельщиков «Атлетико»

Возможное возвращение французского нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» разделило болельщиков мадридского клуба.

Напомним, Гризманн покинул «Атлетико» в 2018 году и перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.

Футболист договорился о переходе в каталонский клуб за спиной у «Атлетико», проведя переговоры с «Барселоной» по ходу сезона. Поэтому большая часть фанатов «Атлетико» не хочет видеть француза в составе.

По данным опроса, проведенного Mundo Deportivo, 55% болельщиков «Атлетико» не хотят видеть француза в команде, 35% готовы к возвращению Гризманна только, если игрок пойдет на существенное снижение зарплаты, и 10% хотят возвращения Гризманна при любых обстоятельствах.

В прошлом сезоне Гризманн отыграл за «Барселону» 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.