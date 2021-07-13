Перес: «Касильяс и Рауль - два величайших афериста в истории «Реала»

В распоряжение журналистов попала аудиозапись со словами президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Во время разговора руководитель критически высказывается о легендах «королевского» клуба - нападающем Рауле и голкипере Икере Касильясе.

«Касильяс никогда не подходил на роль вратаря «Реала». Это большой провал нашего клуба. Его многие превозносят и защищают. Это первая из величайших афер. Второй является Рауль. Это величайшие аферисты в истории «Реала», - приводит слова Переса El Confidencial.

Касильяс выступал за «сливочных» с 1998 по 2015 год. Рауль защищал цвета мадридского коллектива с 1994 по 2010 год.