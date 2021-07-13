Перес: «Касильяс и Рауль - два величайших афериста в истории «Реала»

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13 Июля 2021, 11:59,
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В распоряжение журналистов попала аудиозапись со словами президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Во время разговора руководитель критически высказывается о легендах «королевского» клуба - нападающем Рауле и голкипере Икере Касильясе.
«Касильяс никогда не подходил на роль вратаря «Реала». Это большой провал нашего клуба. Его многие превозносят и защищают. Это первая из величайших афер. Второй является Рауль. Это величайшие аферисты в истории «Реала», - приводит слова Переса El Confidencial.
Касильяс выступал за «сливочных» с 1998 по 2015 год. Рауль защищал цвета мадридского коллектива с 1994 по 2010 год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Икер Касильяс, Флорентино Перес, Рауль
Обычно такие записи перед выборами появляются. А тут чет припоздало
Ждем официального опровержения. Туда сюда
Да что ты, чёрт побери, такое несёшь ???
Ну, Касильяс как показало время действительно оказался тем еще лицемером, в ситуации с Моуриньо. Да и учитывая его связи в медиа пространстве, мутки против Де Хея ради место в сборной имели место быть.
А вот про Рауля зря. Тот просто ушел и никогда не мутил воду против клуба ради собственной выгоды, в отличии от Касильяса.
Наверное единственные футболисты Реала, которых я уважал, не смотря на нелюбовь к "сливочным". Перес чухан!
Перес - это величайший аферист
Мда... Не всех война забрала...