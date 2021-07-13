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Перес: «Касильяс и Рауль - два величайших афериста в истории «Реала»

13 Июля 2021, 11:59,

В распоряжение журналистов попала аудиозапись со словами президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Во время разговора руководитель критически высказывается о легендах «королевского» клуба - нападающем Рауле и голкипере Икере Касильясе.

«Касильяс никогда не подходил на роль вратаря «Реала». Это большой провал нашего клуба. Его многие превозносят и защищают. Это первая из величайших афер. Второй является Рауль. Это величайшие аферисты в истории «Реала», - приводит слова Переса El Confidencial.

Касильяс выступал за «сливочных» с 1998 по 2015 год. Рауль защищал цвета мадридского коллектива с 1994 по 2010 год.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Икер Касильяс, Флорентино Перес, Рауль
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Комментарии (7)
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0
Nashterator
13 Июля 2021, 13:10

Обычно такие записи перед выборами появляются. А тут чет припоздало

0
Nashterator
13 Июля 2021, 13:09

Ждем официального опровержения. Туда сюда

0
Fender1988
13 Июля 2021, 13:08

Да что ты, чёрт побери, такое несёшь ???

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0
Matteo
13 Июля 2021, 12:58

Ну, Касильяс как показало время действительно оказался тем еще лицемером, в ситуации с Моуриньо. Да и учитывая его связи в медиа пространстве, мутки против Де Хея ради место в сборной имели место быть.
А вот про Рауля зря. Тот просто ушел и никогда не мутил воду против клуба ради собственной выгоды, в отличии от Касильяса.

1
kalibr
13 Июля 2021, 12:53

Наверное единственные футболисты Реала, которых я уважал, не смотря на нелюбовь к "сливочным". Перес чухан!

1
Reich83
13 Июля 2021, 12:14

Перес - это величайший аферист

0
FORZAYOU
13 Июля 2021, 12:11

Мда... Не всех война забрала...

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