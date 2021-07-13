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Асенсио не собирается покидать «Реал»

13 Июля 2021, 11:29,

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио высказался относительно своего будущего.

«Я хотел бы остаться в «Реале». Намерен и дальше выступать за «королевский» клуб. Мне хотелось бы стать легендой «Реала» и помогать команде выигрывать трофеи. Я являюсь поклонником «сливочных» с самого детства», - приводит слова Асенсио издание Football-Espana.

В составе мадридского гранда Асенсио выступает с 2015 года. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 35 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Марко Асенсио
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