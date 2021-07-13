ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Испании. Ла Лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Капитан молодёжки «Барселоны» бесплатно переходит в «Реал»

13 Июля 2021, 09:03,

Капитан молодежки каталонской «Барселоны» Жауме Жорди близок к переходу в стан принципиального соперника «сине-гранатовых» - мадридского «Реала». Об этом рапортует газета Marca.

1 июля у 19-летнего футболиста истекло трудовое соглашение с «сине-гранатовыми». Стороны вели переговоры о новом соглашении, но так и не смогли договориться. В связи с этим «королевский» клуб решил воспользоваться ситуацией и подписать нападающего совершенно бесплатно.

В минувшем сезоне Жорди стал лучшим голеадором молодежной команды «Барселоны». На его счету девять забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам минувшего сезона Примеры «Реал» стал вторым, а «Барселона» финишировала третьей.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Жорди Жауме
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола