Капитан молодёжки «Барселоны» бесплатно переходит в «Реал»

Капитан молодежки каталонской «Барселоны» Жауме Жорди близок к переходу в стан принципиального соперника «сине-гранатовых» - мадридского «Реала». Об этом рапортует газета Marca.

1 июля у 19-летнего футболиста истекло трудовое соглашение с «сине-гранатовыми». Стороны вели переговоры о новом соглашении, но так и не смогли договориться. В связи с этим «королевский» клуб решил воспользоваться ситуацией и подписать нападающего совершенно бесплатно.

В минувшем сезоне Жорди стал лучшим голеадором молодежной команды «Барселоны». На его счету девять забитых мячей и три результативные передачи.

По итогам минувшего сезона Примеры «Реал» стал вторым, а «Барселона» финишировала третьей.