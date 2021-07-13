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Президент «Барселоны» рассказал, как продвигаются переговоры с Месси

13 Июля 2021, 08:45,

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси о подписании нового трудового соглашения. Об этом в беседе с журналистами рассказал президент клуба Жоан Лапорта.

«Новости по контракту Месси? Процесс переговоров продвигается хорошо», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

С 1 июля Лионель находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» рассчитывают подписать контракт до лета 2023 года.

Месси всю свою карьеру провел в каталонском гранде. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании аргентинец сыграл 35 поединков, записав на свой счет 30 голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Жоан Лапорта
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
13 Июля 2021, 10:28

Месси подготовливает почву для безбедной старости для своих внуков и правнуков...

1
Карыч Кар
13 Июля 2021, 09:57

Жлобяра наинопланетнейший цену набивает. Теперь же он с титулом наиноамериканского чемпиона!

1
Super fanat
13 Июля 2021, 09:44

Не понимаю, почему переговоры затягиваются! Месси ещё не наобещали достаточную зарплату что ли? Или Месси попросту не хочет уступать?

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