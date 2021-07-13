Президент «Барселоны» рассказал, как продвигаются переговоры с Месси

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси о подписании нового трудового соглашения. Об этом в беседе с журналистами рассказал президент клуба Жоан Лапорта.

«Новости по контракту Месси? Процесс переговоров продвигается хорошо», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

С 1 июля Лионель находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» рассчитывают подписать контракт до лета 2023 года.

Месси всю свою карьеру провел в каталонском гранде. В минувшем розыгрыше чемпионата Испании аргентинец сыграл 35 поединков, записав на свой счет 30 голов и девять результативных передач.