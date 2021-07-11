Лидеры «Барселоны» сообщили Агуэро, что он будет запасным

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11 Июля 2021, 18:30,
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Сразу после финального матча Лиги чемпионов в конце мая аргентинский форвард Серхио Агуэро на правах свободного агента сменил «Манчестер Сити» на «Барселону». Испанский AS сообщает о деталях разговора новичка каталонцев с лидерами команды. Агуэро поставил перед фактом, что он не будет играть в старте «блауграны». Отмечается, что в итоге 32-летний форвард согласился с ролью запасного. Предполагается, что тройку в нападении «Барселоны» составят Ансу Фати, Лионель Месси и Мемфис Депай.
«Барселона» неудачно выступила в прошлом сезоне, но главный тренер Рональд Куман сохранил свой пост. Главная интрига межсезонье в стане «сине-гранатовых» - подпишет ли новый контракт Лионель Месси.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро
Ну так то на данный момент Месси не игрок Барсы
У Куна сбача мечт - стать запасным. Главное - услышать об этом от какого-то молокососа фати :)))
Фати пусть сначала наберет форму, потенциал бешеный, конечно, но сколько случаев, что травмы не дают его раскрыть.
Интересно, а кто лидеры, вот эти? Паренек, у которого еще молоко не обсохло, или такой же новичок, как и Кун?)