Лидеры «Барселоны» сообщили Агуэро, что он будет запасным

Сразу после финального матча Лиги чемпионов в конце мая аргентинский форвард Серхио Агуэро на правах свободного агента сменил «Манчестер Сити» на «Барселону». Испанский AS сообщает о деталях разговора новичка каталонцев с лидерами команды. Агуэро поставил перед фактом, что он не будет играть в старте «блауграны». Отмечается, что в итоге 32-летний форвард согласился с ролью запасного. Предполагается, что тройку в нападении «Барселоны» составят Ансу Фати, Лионель Месси и Мемфис Депай.

«Барселона» неудачно выступила в прошлом сезоне, но главный тренер Рональд Куман сохранил свой пост. Главная интрига межсезонье в стане «сине-гранатовых» - подпишет ли новый контракт Лионель Месси.