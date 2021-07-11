«Барселона» и «Атлетико» обсуждают обмен Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры по обмену нападающего Антуана Гризманна на полузащитника Сауля. Об этом на своих страницах сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что интерес к Саулю также проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы не готовы платить за хавбека запрошенные 50 миллионов евро, однако они не теряют надежды на совершение этой сделки.

Антуан Гризманн уже выступал за «Атлетико» в период с 2014 по 2019 год. Поговаривают, что «Барселона» вынуждена расставаться с французом этим летом из-за необходимости разгрузить зарплатную ведомость.