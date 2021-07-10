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Чемпионат Испании. Ла Лига 2021-2022
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​Ла Лига пока не одобряла регистрацию контракта Месси

10 Июля 2021, 23:57,

В Испании появилась информация о том, что Ла Лига одобрила регистрацию нового контракта Лионеля Месси, что якобы приблизило аргентинца к заключению нового соглашения с «Барселоной». В то же время известный журналист ESPN Самуэль Мерсден на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что Ла Лига пока что не давала разрешения на регистрацию контракта Месси. В настоящий момент в испанской лиге даже не знают условий сделки.

Как известно, в Испании существуют правила, согласно которым клуб может тратить на зарплаты игроков только определённый процент от своих доходов.

В настоящий момент Лионель Месси является свободным агентом.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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