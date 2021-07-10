​Ла Лига пока не одобряла регистрацию контракта Месси

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10 Июля 2021, 23:57,
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В Испании появилась информация о том, что Ла Лига одобрила регистрацию нового контракта Лионеля Месси, что якобы приблизило аргентинца к заключению нового соглашения с «Барселоной». В то же время известный журналист ESPN Самуэль Мерсден на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что Ла Лига пока что не давала разрешения на регистрацию контракта Месси. В настоящий момент в испанской лиге даже не знают условий сделки.
Как известно, в Испании существуют правила, согласно которым клуб может тратить на зарплаты игроков только определённый процент от своих доходов.
В настоящий момент Лионель Месси является свободным агентом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси