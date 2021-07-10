Лионель Месси в обозримом будущем продлит контракт с «Барселоной». Как сообщает на своих страницах издание AS, Ла Лига одобрила регистрацию Месси, поскольку каталонский клуб гарантировал соответствие потолку заработных плат.

Ожидается, что «Барселона» для соответствия правилам Ла Лиги по части зарплатной ведомости продаст нескольких игроков.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал на своей страничке в «Твиттере», что новый контракт Лионеля Месси с «Барселоной» будет рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Отметим, что в настоящий момент Лионель Месси находится без клуба – его контракт истёк в последний день июня.