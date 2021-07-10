​Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» уже на днях

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на стадионе «Маракана» пройдёт финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины. После завершения континентального футбольного форума Лионель Месси будет готов закрыть вопрос по поводу своего будущего. Уже на днях аргентинский нападающий поставит подпись под новым контрактом с «Барселоной», который будет рассчитан на два ближайших сезона. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что с начала июля Лионель Месси пребывает в статусе свободного агента.