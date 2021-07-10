​Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» уже на днях

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10 Июля 2021, 22:17,
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В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на стадионе «Маракана» пройдёт финал Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины. После завершения континентального футбольного форума Лионель Месси будет готов закрыть вопрос по поводу своего будущего. Уже на днях аргентинский нападающий поставит подпись под новым контрактом с «Барселоной», который будет рассчитан на два ближайших сезона. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что с начала июля Лионель Месси пребывает в статусе свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Очевидно же, что не мог поехать в Барселону на время Копы. Главное, чтобы у него не было претензий к Барсе, а то придётся раскошелиться :) Как свободный агент, он может свободно варьировать условиями при переговорах с тем или иным клубом! Другое дело, что с Барсой у него, видимо, джентльменское соглашение и поспособствовал ему Лапорта.