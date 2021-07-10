​Месси не досчитался 1 миллиона евро за 10 дней

В последний день июня истёк срок контракта Лионеля Месси с «Барселоной». С тех пор звёздный аргентинский нападающий пребывает в статусе свободного агента. Французская газета L’Equipe подсчитала, что если бы Месси согласовал новый контракт с каталонским клубом раньше, он бы зарабатывал примерно 100 тысяч евро каждый день. Таким образом, за 10 прошедших дней июля футболист не досчитался одного миллиона евро.

Будущее Лионеля Месси остаётся туманным, учитывая серьёзные проблемы «Барселоны» с финансами. Слухи говорят о том, что за ситуацией игрока продолжает следить «ПСЖ».