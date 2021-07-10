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​Месси не досчитался 1 миллиона евро за 10 дней

10 Июля 2021, 21:21,

В последний день июня истёк срок контракта Лионеля Месси с «Барселоной». С тех пор звёздный аргентинский нападающий пребывает в статусе свободного агента. Французская газета L’Equipe подсчитала, что если бы Месси согласовал новый контракт с каталонским клубом раньше, он бы зарабатывал примерно 100 тысяч евро каждый день. Таким образом, за 10 прошедших дней июля футболист не досчитался одного миллиона евро.

Будущее Лионеля Месси остаётся туманным, учитывая серьёзные проблемы «Барселоны» с финансами. Слухи говорят о том, что за ситуацией игрока продолжает следить «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (4)
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0
andi
10 Июля 2021, 21:50

Теперь видно что месси на Барсу плевать его интересует только бабло.

0
Куляба
10 Июля 2021, 22:00

да вы батенька с логикой вообще не в дружбе ))
"теперь видно" ?)))
и как же это видно? он же наоборот теряет бабло же без контакта =)))

0
Bourgignon Alex
10 Июля 2021, 21:32

Херасе! Да гном за куда меньшую сумму удавится. Теперь за ним нужен глаз да глаз :)))

1
kalibr
10 Июля 2021, 21:29

Да всем плевать, чего он там не досчитался!
Чего он персчитался, так ЗМ!

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