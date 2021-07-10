​Марсело счастлив унаследовать капитанскую повязку от Рамоса

После ухода Серхио Рамоса капитаном «Реала» стал защитник Марсело, который выступает за клуб с далёкого 2007 года. Бразилец прокомментировал этот факт.

«Быть капитаном величайшего клуба в мире – большая честь и огромная ответственность. Мне очень повезло.

Будучи игроком «Реала», вы каждый день просыпаетесь с желанием. Это желание только растёт после каждого сезона. Я здесь уже давно, но желание продолжает расти. Я с нетерпением жду нового сезона.

Я многому учусь из года в год, всегда познаю что-то новое. Я ещё больше взволнован от предстоящей кампании, ведь я стал капитаном «Реала». Для меня это сбывшаяся мечта», - сказал Марсело пресс-службе клуба.