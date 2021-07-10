Куман: «Гризманн важен для «Барселоны»

|
10 Июля 2021, 10:57,
|
|
Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна. Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити».
«Антуан важен для нас, он доказывает свой класс. Гризманн - отличный трансфер «Барселоны». Я рассчитываю на всех игроков, которые сейчас находятся в заявке команды», - передает слова голландского специалиста газета Marca.
Трудовой договор 30-летнего нападающего с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Гризманна оценивается в 60 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антуан Гризманн, Рональд Куман
ну, судя по статистике, не так-то она и плоха