Себальос: «Планирую побеждать вместе с «Реалом»

Хавбек Дани Себальос, вернувшийся в мадридский «Реал» после выступлений за лондонский «Арсенал» на правах аренды, поделился мнением о своих перспективах в «королевском» клубе.

«Я намерен биться за место в составе, не хочу больше уходить. Планирую побеждать вместе с «Реалом». Опыт выступлений в АПЛ сделал меня сильнее. Теперь пришло время проявить себя в мадридском гранде», - приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо посредством твиттер-аккаунта.

Себальос провел в чемпионате Англии два сезона. В минувшей кампании испанский полузащитник сыграл 25 поединков, в которых отдал три ассиста и получил четыре желтые карточки.