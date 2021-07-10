Себальос: «Планирую побеждать вместе с «Реалом»

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10 Июля 2021, 09:38,
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Хавбек Дани Себальос, вернувшийся в мадридский «Реал» после выступлений за лондонский «Арсенал» на правах аренды, поделился мнением о своих перспективах в «королевском» клубе.
«Я намерен биться за место в составе, не хочу больше уходить. Планирую побеждать вместе с «Реалом». Опыт выступлений в АПЛ сделал меня сильнее. Теперь пришло время проявить себя в мадридском гранде», - приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо посредством твиттер-аккаунта.
Себальос провел в чемпионате Англии два сезона. В минувшей кампании испанский полузащитник сыграл 25 поединков, в которых отдал три ассиста и получил четыре желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Дани Себальос