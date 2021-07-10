«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен

Каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико» планируют совершить обмен футболистами, рапортует Mundo Deportivo. В стан чемпиона Испании может перебраться французский нападающий Антуан Гризманн, который так не смог стать ведущим игроком «сине-гранатовых».

Источник отмечает, что в обратном направлении может отправиться полузащитник Сауль Ньигес, которому стал меньше доверять главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

В минувшем сезоне Гризманн провел 51 поединок во всех клубных турнирах, забил 20 мячей и отдал 13 голевых передач. Ньигес принял участие в 41 матче, отметившись лишь двумя голами и одним ассистом.