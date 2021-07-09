ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Это слишком»: Куман выступил против поездки Педри на Олимпийские игры

09 Июля 2021, 18:29,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не желает, чтобы игрок его команды Педри поехал на Олимпийские игры со сборной Испании. 18-летний футболист за последний год добился впечатляющего прогресса, но наставник опасается, что парень переоценит возможности собственного организма.

Совсем недавно Педри закончил выступления на Евро-2020, где был основным игроком в составе своей национальной сборной. В пяти матчах он сыграл по 90 минут, в четвертьфинальном поединке со сборной Швейцарии вовсе провёл в игре 119 минут. В минувшем сезоне Педри отыграл за «Барселону» 52 официальных матча.

«Для игрока это слишком много – провести два турнира на высшем уровне за одно лето. К тому же у него был сезон, когда он играл почти все матчи, включая кубковые. Поездка в Японию – это нехорошо, это слишком», – сказал Рональд Куман в интервью Diario Sport.

0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Рональд Куман, Педри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола