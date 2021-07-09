«Это слишком»: Куман выступил против поездки Педри на Олимпийские игры

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не желает, чтобы игрок его команды Педри поехал на Олимпийские игры со сборной Испании. 18-летний футболист за последний год добился впечатляющего прогресса, но наставник опасается, что парень переоценит возможности собственного организма.

Совсем недавно Педри закончил выступления на Евро-2020, где был основным игроком в составе своей национальной сборной. В пяти матчах он сыграл по 90 минут, в четвертьфинальном поединке со сборной Швейцарии вовсе провёл в игре 119 минут. В минувшем сезоне Педри отыграл за «Барселону» 52 официальных матча.

«Для игрока это слишком много – провести два турнира на высшем уровне за одно лето. К тому же у него был сезон, когда он играл почти все матчи, включая кубковые. Поездка в Японию – это нехорошо, это слишком», – сказал Рональд Куман в интервью Diario Sport.