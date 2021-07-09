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Куман высказался о будущем Месси

09 Июля 2021, 13:49,

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением о будущем аргентинского форварда Лионеля Месси. Контракт 34-летнего нападающего с «сине-гранатовыми» истек в конце июня.

«Лапорта пообещал решить вопрос с контрактом Месси. Он сказал, чтобы я не волновался. Уверен, клуб договорится с Лионелем в ближайшие дни. Думаю, он хочет остаться в каталонском клубе», - приводит слова голландского тренера газета Marca.

Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2005 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании аргентинец провел 35 поединков, забил 30 голов и сделал девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Рональд Куман
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