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«Барселона» нашла двух кандидатов для усиления вратарской позиции

09 Июля 2021, 13:44,

Испанская «Барселона» продолжает искать варианты усиления состава на трансферном рынке. Учитывая нежелание сидеть в запасе Норберто Нето, клуб вынужден подписать нового вратаря, который стал бы надёжным резервистом для Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «сине-гранатовых» боится положиться на собственного воспитанника 22-летнего Иньяки Пенью. Клуб намеревается подписать более опытного стража ворот.

Под прицелом «Барселоны» оказался хорошо знакомый ей Хорди Масип, являющийся воспитанником «Ла Масии» и отыгравший в клубе 8 лет. Что правда, выступал Масип преимущественно за вторую команду «блауграны». С 2017 года Хорди играет за «Вальядолид», который по итогам минувшего сезона вылетел в Сегунду.

Вторым вариантом для каталонцев является подписание 30-летнего Айтора Фернандеса, защищающего цвета «Леванте».

Кроме этого, в испанской прессе есть мнение, что таким образом «Барселона» сумеет немного разгрузить зарплатную ведомость, что увеличит шансы договориться по новому контракту с Лионелем Месси.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Хорди Масип, Айтор Фернандес
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