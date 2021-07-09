«Севилья» готова продать Мунира за 9 млн евро

Нападающий «Севильи» Мунир эль-Хаддади покинет команду в это трансферное окно, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что андалусийцы готовы продать игрока за девять миллионов евро.

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги не рассчитывает на марокканца в следующем сезоне, поэтому руководство клуба намерено расстаться с игроком. Однако там хотят отпустить Мунира в команду, которая не играет в Ла Лиге.

Несмотря на это, главными претендентами на воспитанника «Барселоны» являются «Хетафе» и «Алавес». Также сообщается об интересе к футболисту со стороны турецких и английских клубов.