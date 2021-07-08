Коутиньо встретится с руководством «Барселоны», чтобы обсудить своё будущее в клубе

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо встретится с руководством клуба, чтобы обсудить своё будущее, передаёт Sport. Сообщается, что полузащитник прилетел в Испанию, и разговор состоится в ближайшее время.

В клубе хотят расстаться с Коутиньо и готовы выслушать предложения от других клубов, однако преградой для возможного трансфера может стать высокая зарплата игрока. Сам футболист хотел бы вернуться в чемпионат Англии.

Напомним, что Коутиньо перешёл в «Барселону» за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. Он не появлялся на футбольном поле с декабря из-за травмы.