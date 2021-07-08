«Реал» намерен пригласить бывшего директора «Лилля», чтобы тот помог подписать Мбаппе

«Реал» намерен пригласить бывшего спортивного директора «Лилля» Луиса Кампоса, чтобы облегчить переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу», передаёт Marca.

Кампос работал скаутом в «Реале» с 2012 по 2013 года, после чего перешёл в «Монако», где занял пост спортивного директора. Португалец хорошо знаком с Мбаппе, и в Мадриде надеются, что это поспособствует переходу француза.

Луис Кампос покинул пост спортивного директора «Лилля» в декабре прошлого года и с тех пор находится без клуба.

Напомним, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что он может продлить соглашение, но только при одном условии.