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Йович хочет остаться в «Реале»

08 Июля 2021, 20:22,

Нападающий «Реала» Лука Йович хочет остаться в своём нынешнем клубе, передаёт Goal. Сообщается, что игрок надеется проявить себя под руководством нового главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

Прошлый сезон форвард провёл в составе «Айнтрахта» на правах аренды, однако сейчас Йович не хочет покидать «Реал». Сербский игрок надеется, что сумеет завоевать место в стартовом составе, что ему раньше не удавалось.

Напомним, что в прошлом сезоне Йович провел 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти пригласил Ришарлисона в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Лука Йович
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