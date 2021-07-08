​Депай пошёл на сокращение зарплаты на 30%

Вингер «Барселоны» Мемфис Депай пошёл на сокращение заработной платы. Как сообщает Goal.com, каталонцы не способны платить Депаю 7 миллионов евро за сезон, которые изначально были согласованы. Голландцу предложили 5 миллионов евро в год, что означает понижение оклада на 30%. Впрочем, Мемфис без проблем согласился пойти на такой шаг, желая помочь клубу в сложное время.

Напомним, Мемфис Депай достался «Барселоне» бесплатно на правах свободного агента. У голландского вингера в последний день июня истёк срок контракта с «Лионом». За французский клуб Депай выступал за протяжении четырёх с половиной лет.