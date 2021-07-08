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«Реал» назвал сумму, за какую продаст Иско

08 Июля 2021, 11:14,

Боссы мадридского «Реала» по-прежнему рассчитывают продать полузащитника Иско в летнее трансферное окно. Об этом информирует Sportmediaset.

Источник рапортует, что «королевский» клуб определились с ценником на футболиста. «Сливочные» намерены выручить с продажи игрока 20 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Иско со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала».

Иско выступает в составе «Реала» с 2013 года. Его контракт рассчитан до середины 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 25 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Иско
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