Колумбийский нападающий Карлос Бакка покинул «Вильярреал», передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Бакка перешёл в «Вильярреал» из «Милана» в 2018 году за 7 миллионов евро. В команде Унаи Эмери он провёл 144 матча, в которых забил 43 гола и отдал 15 результативных передач. Также он стал победителем Лиги Европы.

Кроме этого, колумбиец играл за «Севилью» с 2013 по 2015 год, вместе с которой дважды побеждал в Лиге Европы.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА, в котором «Вильярреал» сыграет против «Челси», состоится в Белфасте.