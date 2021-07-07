​«Барселона» сделала заявление по скандалу с Гризманном и Дембеле

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала заявление по поводу скандального видео с участием Антуана Гризманна и Усмана Дембеле. На видео футболисты смеялись с рабочих отеля азиатской внешности. Инцидент имел место быть ещё в 2019 году.

«Барселона» извинилась перед всеми фанатами и партнёрами клуба, отметив, что поведение игроков не соответствует ценностям клуба.

«Футболисты уже извинились перед нашими японскими фанатами и партнёрами, что клуб очень ценит. И всё же «Барселона» оставляет за собой право принять в отношении игроков внутренние меры, которые сочтёт необходимыми», - говорится в заявлении.