​Новый тренер «Валенсии» сообщил Черышеву, что не рассчитывает на него

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07 Июля 2021, 14:23,
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Российский полузащитник Денис Черышев будет искать новое место работы. Как сообщает Onda Deportiva, новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас уже сообщил Черышеву, что в новом сезоне он на него не рассчитывает.
Действующий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до конца июня 2022 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 3,5 миллиона евро.
Всего за «Валенсию» Денис Черышев провёл 102 поединка в различных соревнованиях. На счету полузащитника 10 забитых мячей и 10 результативных передач.
Добавим, что Хосе Бордалас, принявший «Валенсию», ранее возглавлял «Хетафе».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Хосе Бордалас
ай.. в сегунду пойдец пенсию зарабатывать.. )))