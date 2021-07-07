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​Новый тренер «Валенсии» сообщил Черышеву, что не рассчитывает на него

07 Июля 2021, 14:23,

Российский полузащитник Денис Черышев будет искать новое место работы. Как сообщает Onda Deportiva, новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас уже сообщил Черышеву, что в новом сезоне он на него не рассчитывает.

Действующий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до конца июня 2022 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 3,5 миллиона евро.

Всего за «Валенсию» Денис Черышев провёл 102 поединка в различных соревнованиях. На счету полузащитника 10 забитых мячей и 10 результативных передач.

Добавим, что Хосе Бордалас, принявший «Валенсию», ранее возглавлял «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Хосе Бордалас
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Комментарии (1)
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0
ингерман
07 Июля 2021, 15:37

ай.. в сегунду пойдец пенсию зарабатывать.. )))

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