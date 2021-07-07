​Новый тренер «Валенсии» сообщил Черышеву, что не рассчитывает на него

Российский полузащитник Денис Черышев будет искать новое место работы. Как сообщает Onda Deportiva, новый главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас уже сообщил Черышеву, что в новом сезоне он на него не рассчитывает.

Действующий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до конца июня 2022 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 3,5 миллиона евро.

Всего за «Валенсию» Денис Черышев провёл 102 поединка в различных соревнованиях. На счету полузащитника 10 забитых мячей и 10 результативных передач.

Добавим, что Хосе Бордалас, принявший «Валенсию», ранее возглавлял «Хетафе».