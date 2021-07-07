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​Konami прекратила сотрудничество с Гризманном из-за просочившегося видео

07 Июля 2021, 14:11,

Не так давно в сеть просочилось видео, на котором Антуан Гризманн и Усман Дембеле смеются над азиатами, которые пришли в их комнату для настройки оборудования. Теперь известная японская компания Konami решила прекратить сотрудничество с Гризманном. В своём заявлении компания подчёркивает, что любые виды дискриминации она считает неприемлемыми.

Отметим, что Антуан Гризманн был послом видеоигры Yu-Gi-Oh, которую разработала компания Konami.

Ранее Антуан Гризманн и Усман Дембеле посредством своих страничек в социальных сетях принесли извинения за своё поведение на том видео.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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