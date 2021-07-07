​Konami прекратила сотрудничество с Гризманном из-за просочившегося видео

Не так давно в сеть просочилось видео, на котором Антуан Гризманн и Усман Дембеле смеются над азиатами, которые пришли в их комнату для настройки оборудования. Теперь известная японская компания Konami решила прекратить сотрудничество с Гризманном. В своём заявлении компания подчёркивает, что любые виды дискриминации она считает неприемлемыми.

Отметим, что Антуан Гризманн был послом видеоигры Yu-Gi-Oh, которую разработала компания Konami.

Ранее Антуан Гризманн и Усман Дембеле посредством своих страничек в социальных сетях принесли извинения за своё поведение на том видео.