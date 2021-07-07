Гризманн готов продолжить карьеру в АПЛ

Форвард сборной Франции и каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн готов рассмотреть вариант трансфера в английскую Премьер-лигу, информирует Sport.es.

Источник сообщает, что 30-летний нападающий открыт для предложений от топ-клубов АПЛ. Заинтересованность в его услугах проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» могут продать Гризманна из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 поединков, забил 13 голов и сделал семь результативных передач. Контракт француза с каталонцами рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.