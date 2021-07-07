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Гризманн готов продолжить карьеру в АПЛ

07 Июля 2021, 13:50,

Форвард сборной Франции и каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн готов рассмотреть вариант трансфера в английскую Премьер-лигу, информирует Sport.es.

Источник сообщает, что 30-летний нападающий открыт для предложений от топ-клубов АПЛ. Заинтересованность в его услугах проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

Ранее стало известно, что «сине-гранатовые» могут продать Гризманна из-за финансовых проблем.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 поединков, забил 13 голов и сделал семь результативных передач. Контракт француза с каталонцами рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антуан Гризманн, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
07 Июля 2021, 15:13

А где вездесущий Сити, они тоже должны фигурировать в списке современных работорговцев...

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