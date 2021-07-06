Rakuten потребовал объяснений от «Барселоны» из-за выходки Гризманна и Дембеле

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06 Июля 2021, 23:41,
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Французские футболисты «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле позволили себе отпускать расистские шутки в адрес азиатских сотрудников отеля во время клубного тура каталонского клуба в 2019 году.
Основатель компании Rakuten, главного спонсора «Барселоны», Хироси Микитани отреагировал на просочившееся в сеть Интернет видео.
- Как спонсору клуба и организатору турнира, мне очень жаль, что игроки «Барселоны» позволили себе дискриминационные реплики. Особенно по той причине, что мы одобряем философию «Барселоны» и спонсируем клуб, подобные высказывания неприемлемые. Мы выражаем официальный протест клубу и жаждем услышать его позицию по этому поводу, - написал Микитани в «Твиттере».
Rakuten платит «Барселоне» 70 млн евро ежегодно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Хироси Микитани
вот еще один показатель умственных способностей футболеров , плюют в колодец из которого пьют , ладно этот , а вот от Гризи не ожидал... как бы умишко гинетеичски какой то должен быть .. а решить это можно очень быстро , рубануть штраф в размере взносов спонсора , убавится желания выеживатся