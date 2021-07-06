Rakuten потребовал объяснений от «Барселоны» из-за выходки Гризманна и Дембеле

Французские футболисты «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле позволили себе отпускать расистские шутки в адрес азиатских сотрудников отеля во время клубного тура каталонского клуба в 2019 году.

Основатель компании Rakuten, главного спонсора «Барселоны», Хироси Микитани отреагировал на просочившееся в сеть Интернет видео.

- Как спонсору клуба и организатору турнира, мне очень жаль, что игроки «Барселоны» позволили себе дискриминационные реплики. Особенно по той причине, что мы одобряем философию «Барселоны» и спонсируем клуб, подобные высказывания неприемлемые. Мы выражаем официальный протест клубу и жаждем услышать его позицию по этому поводу, - написал Микитани в «Твиттере».

Rakuten платит «Барселоне» 70 млн евро ежегодно.