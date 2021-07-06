ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Бэйл может уйти из клубного футбола, но продолжить карьеру в сборной Уэльса

06 Июля 2021, 16:31,

После сезона в «Тоттенхэме» Гарет Бэйл возвращается в «Реал», с которым его связывает контракт, рассчитанный до конца июня 2022 года. Как сообщает Mirror, Бэйл сказал своим близким, что он не планирует договариваться с другим клубом следующим летом. Валлиец может обрести статус свободного агента и уйти из клубного футбола. При этом Бэйл может выступить за сборную Уэльса на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Впрочем, валлийцам ещё предстоит квалифицироваться на мундиаль. В последний раз команда Уэльса выступала на чемпионате мира в далёком 1958 году.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
06 Июля 2021, 16:39

главное что бы он из Реала ушел

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола