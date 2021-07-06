​Бэйл может уйти из клубного футбола, но продолжить карьеру в сборной Уэльса

После сезона в «Тоттенхэме» Гарет Бэйл возвращается в «Реал», с которым его связывает контракт, рассчитанный до конца июня 2022 года. Как сообщает Mirror, Бэйл сказал своим близким, что он не планирует договариваться с другим клубом следующим летом. Валлиец может обрести статус свободного агента и уйти из клубного футбола. При этом Бэйл может выступить за сборную Уэльса на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Впрочем, валлийцам ещё предстоит квалифицироваться на мундиаль. В последний раз команда Уэльса выступала на чемпионате мира в далёком 1958 году.