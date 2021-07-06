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​Лапорта – о ситуации с Месси: «Всё идёт хорошо»

06 Июля 2021, 16:13,

Уже почти неделю Лионель Месси находится в статусе свободного агента. На прошлой неделе президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил о том, что клуб ищет формулу нового контракта для Месси в условиях финансовых проблем. Теперь Лапорта снова высказался об этой ситуации, но уже более коротко.

«Всё идёт хорошо», - сказал Лапорта о ситуации с новым контрактом Лионеля Месси во вторник по прибытию в офис клуба. Слова президента «Барселоны» на своих страницах приводит испанская Marca.

Ранее Жоан Лапорта рассказывал, что Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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