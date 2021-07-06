​Лапорта – о ситуации с Месси: «Всё идёт хорошо»

Уже почти неделю Лионель Месси находится в статусе свободного агента. На прошлой неделе президент «Барселоны» Жоан Лапорта говорил о том, что клуб ищет формулу нового контракта для Месси в условиях финансовых проблем. Теперь Лапорта снова высказался об этой ситуации, но уже более коротко.

«Всё идёт хорошо», - сказал Лапорта о ситуации с новым контрактом Лионеля Месси во вторник по прибытию в офис клуба. Слова президента «Барселоны» на своих страницах приводит испанская Marca.

Ранее Жоан Лапорта рассказывал, что Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне».