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​Пуч поставил Сетьена выше Кумана и Гвардиолы

06 Июля 2021, 15:31,

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч выбрал лучшего из тройки тренеров, в которую входят Хосеп Гвардиола, Рональд Куман и Кике Сетьен.

«Я предпочитаю Кике Сетьена. Это из-за того, как он понимает футбол, и как он ко мне относился. Сетьен был очень близок ко мне. Он мне очень помог, благодаря чему я многому научился», - честно ответил Пуч, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Под руководством Кике Сетьена Рики Пуч провёл в «Барселоне» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами на партнёров.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Кике Сетьен, Рики Пуч
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
06 Июля 2021, 16:30

Рики просто поблагодарил Сетьена за то что он впихнул его в основной состав...

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ARTUR
06 Июля 2021, 16:14

поставив эту ,, оценку ,, он поставил крест на своей карьере ))) а по высказываниям и его виду сразу же видно что мальчика как и большинство футболеров интеллект не посетил ни на грамм )))

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