​Пуч поставил Сетьена выше Кумана и Гвардиолы

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч выбрал лучшего из тройки тренеров, в которую входят Хосеп Гвардиола, Рональд Куман и Кике Сетьен.

«Я предпочитаю Кике Сетьена. Это из-за того, как он понимает футбол, и как он ко мне относился. Сетьен был очень близок ко мне. Он мне очень помог, благодаря чему я многому научился», - честно ответил Пуч, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Под руководством Кике Сетьена Рики Пуч провёл в «Барселоне» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами на партнёров.

В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман.