​Пуч поставил Сетьена выше Кумана и Гвардиолы

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06 Июля 2021, 15:31,
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч выбрал лучшего из тройки тренеров, в которую входят Хосеп Гвардиола, Рональд Куман и Кике Сетьен.
«Я предпочитаю Кике Сетьена. Это из-за того, как он понимает футбол, и как он ко мне относился. Сетьен был очень близок ко мне. Он мне очень помог, благодаря чему я многому научился», - честно ответил Пуч, чьи слова приводит Mundo Deportivo.
Под руководством Кике Сетьена Рики Пуч провёл в «Барселоне» 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами на партнёров.
В настоящий момент главным тренером «Барселоны» является Рональд Куман.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Кике Сетьен, Рики Пуч
Рики просто поблагодарил Сетьена за то что он впихнул его в основной состав...
поставив эту ,, оценку ,, он поставил крест на своей карьере ))) а по высказываниям и его виду сразу же видно что мальчика как и большинство футболеров интеллект не посетил ни на грамм )))