«Барселона» может продать Гризманна из-за финансовых проблем

Форвард каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом информирует газета Marca.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» могут продать французского нападающего в связи с финансовыми проблемами. «Барса» рассчитывает за счет продажи Гризманна сократить зарплатную ведомость.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Антуану со стороны «Манчестер Сити».

Цвета «Барселоны» француз защищает с 2019 года. Трудовой договор нападающего с каталонцами рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость Гризманна оценивается в 60 миллионов евро.