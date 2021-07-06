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Сайт для взрослых хочет помочь «Барселоне» сохранить Месси

06 Июля 2021, 09:32,

Каталонская «Барселона» может получить финансовую помощь от сайта для взрослых Stripchat. Портал хочет помочь «сине-гранатовым» в подписании нового трудового договора с аргентинским нападающим Лионелем Месси, об этом рапортует Daily Star.

Как сообщает источник, руководство сайта предложило президенту Жоану Лапорте десять миллионов евро для финансирования новой сделки с 34-летним футболистом. Взамен каталонцы обязаны сделать Stripchat своим партнером на следующий сезон.

1 июля Месси получил статус свободного агента. В составе каталонского гранда он выступал с 2003 года.

Ранее сообщалось, что в трансфере Лионеля заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
06 Июля 2021, 09:49

Барселона принимает у себя Ливерпуль без регистрации и СМС.

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