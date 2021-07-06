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Анчелотти провёл первую тренировку в «Реале»

06 Июля 2021, 00:39,

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти приступил к тренировочной работе с командой, которая в понедельник утром собралась на базе и прошла медицинский осмотр.

Как сообщает Marca, в распоряжении итальянского специалиста только 13 игроков первой команды из 29. Дело в том, что многие отсутствуют из-за Евро-2020, Кубка Америки и предстоящей Олимпиады.

Давид Алаба, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Карим Бензема, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Тибо Куртуа и Эден Азар в отпуске по завершению выступлений на Евро-2020.Феде Вальверде, Винисиус Жуниор, Эдер Милитао и Каземиро - на Копа Америки, а Таке Кубо, Дани Себальос, Марко Асенсио и Хесус Вальехо едут на Олимпиаду.

Иско отсутствовал сегодня по личным мотивам. С другой стороны, в команду вернулись из аренды Мартин Одегор и Лука Йович.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти
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