Мусса Дембеле просит «Лион» отпустить его

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле отказывается участвовать в проекте нового главного тренера Петера Боса и просит клуб отпустить его в «Атлетико», сообщает Le Progres. По данным СМИ, футболист сообщил руководству о своем желании полноценно перейти в мадридский «Атлетико», где Дембеле провел предыдущие полгода на правах аренды. Сообщается, что французский клуб готов отпустить своего форварда за сумму около 30 миллионов евро.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано рассчитывал, что Мусса Дембеле станет новым лидером атаки французского клуба после того, как Мемфис Депай перешел в «Барселону», но футболист заявил руководству, что не намерен оставаться во Франции.

Мусса Дембеле провел в составе «Лиона» 108 матчей, в которых забил 45 голов. Мадридский «Атлетико» не против приобрести форварда на постоянной основе, но, на данный момент, ведет переговоры о снижении суммы трансфера.