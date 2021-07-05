ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Бэйл останется в «Реале» на следующий сезон

05 Июля 2021, 22:29,

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл останется в клубе ещё на один сезон, передаёт Daily Mail. 

Сообщается, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на игрока и намерен его сохранить в клубе до конца контракта. Соглашение валлийца с «Реалом» действует до 2022 года.

Напомним, что прошлый сезон Бэйл провёл на правах аренды в «Тоттенхэме». В составе «шпор» он сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

Также игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Уэльса, с которой добрался до 1/8 финала. После поражения от Дании со счетом 0:4, Бэйл ушёл с интервью, услышав от журналиста вопрос о том, останется ли он в валлийской сборной после турнира.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
05 Июля 2021, 22:35

Бейлы Карлы... прошлое не отпускает Реал , а прошлым должен стать и старвй маразматик Перес

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола