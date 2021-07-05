Бэйл останется в «Реале» на следующий сезон

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл останется в клубе ещё на один сезон, передаёт Daily Mail.

Сообщается, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на игрока и намерен его сохранить в клубе до конца контракта. Соглашение валлийца с «Реалом» действует до 2022 года.

Напомним, что прошлый сезон Бэйл провёл на правах аренды в «Тоттенхэме». В составе «шпор» он сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

Также игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Уэльса, с которой добрался до 1/8 финала. После поражения от Дании со счетом 0:4, Бэйл ушёл с интервью, услышав от журналиста вопрос о том, останется ли он в валлийской сборной после турнира.