Бэйл останется в «Реале» на следующий сезон

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05 Июля 2021, 22:29,
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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл останется в клубе ещё на один сезон, передаёт Daily Mail.
Сообщается, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на игрока и намерен его сохранить в клубе до конца контракта. Соглашение валлийца с «Реалом» действует до 2022 года.
Напомним, что прошлый сезон Бэйл провёл на правах аренды в «Тоттенхэме». В составе «шпор» он сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал три результативные передачи.
Также игрок выступал на Евро-2020 в составе сборной Уэльса, с которой добрался до 1/8 финала. После поражения от Дании со счетом 0:4, Бэйл ушёл с интервью, услышав от журналиста вопрос о том, останется ли он в валлийской сборной после турнира.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Реал Мадрид, Гарет Бэйл
Бейлы Карлы... прошлое не отпускает Реал , а прошлым должен стать и старвй маразматик Перес