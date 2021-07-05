«Реал» связывался с Почеттино по поводу тренерской работы

Уход Зинедина Зидана с тренерского мостика мадридского «Реала» в конце сезона заставил клуб искать ему замену. «Реал» выбрал Карло Анчелотти, но президент «сливочных», Флорентино Перес также общался с Маурисио Почеттино, главным тренером «ПСЖ».

Именно Флорентино Перес звонил Почеттино и предлагал стать тренером мадридского клуба, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что «Реал» Мадрид подписанием Почеттино хотел еще больше привлечь Килиана Мбаппе, у которого прекрасные отношения с аргентинцем. В конце концов, Почеттино этим летом отказался покинуть Париж, и «Реал» нанял Анчелотти, который уже тренировал команду в период с 2013 по 2015 годы.