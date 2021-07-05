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«Атлетико» подписал вингера «Флуминенсе»

05 Июля 2021, 19:08,

Действующий чемпион Испании, «Атлетико», упрочил свой состав путём приглашения Маркоса Паулу.

20-летний бразильский вингер подписал долгосрочный контракт с командой Диего Симеоне. Как информирует официальный сайт «кальчонерос», соглашение было оформлено сроком на пять сезонов.

Форвард способен закрыть любую позицию в атаке, но его приоритетное амплуа – левый вингер.

Мадридцам футболист достался бесплатно, поскольку у него истёк срок действия контракта с «Флуминенсе».

В течение прошлой кампании юный нападающий отличился пятью мячами и пятью ассистами в 35 проведенных во всех турнирах встречах.


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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Флуминенсе, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Маркос Паулу
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