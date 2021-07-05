«Атлетико» подписал вингера «Флуминенсе»

Действующий чемпион Испании, «Атлетико», упрочил свой состав путём приглашения Маркоса Паулу.

20-летний бразильский вингер подписал долгосрочный контракт с командой Диего Симеоне. Как информирует официальный сайт «кальчонерос», соглашение было оформлено сроком на пять сезонов.

Форвард способен закрыть любую позицию в атаке, но его приоритетное амплуа – левый вингер.

Мадридцам футболист достался бесплатно, поскольку у него истёк срок действия контракта с «Флуминенсе».

В течение прошлой кампании юный нападающий отличился пятью мячами и пятью ассистами в 35 проведенных во всех турнирах встречах.