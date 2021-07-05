Юмтити отказывается покидать «Барселону»

Француз Самуэль Юмтити отказывается уходить из каталонской «Барселоны» без денежной компенсации.

Как сообщает Marca, «сине-гранатовые» заявил о готовности расторгнуть контракт с защитником. Клуб предложил Юмтити уйти без каких-либо выплат. Таким образом «Барселона» рассчитывала сэкономить на окладе футболиста.

Юмтит отказался от такого варианта. Самуэль готов покинуть команду только на правах аренды, чтобы и дальше получать свою зарплату. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл 13 поединков, в которых получил желтую карточку.