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Юмтити отказывается покидать «Барселону»

05 Июля 2021, 11:32,

Француз Самуэль Юмтити отказывается уходить из каталонской «Барселоны» без денежной компенсации.

Как сообщает Marca, «сине-гранатовые» заявил о готовности расторгнуть контракт с защитником. Клуб предложил Юмтити уйти без каких-либо выплат. Таким образом «Барселона» рассчитывала сэкономить на окладе футболиста.

Юмтит отказался от такого варианта. Самуэль готов покинуть команду только на правах аренды, чтобы и дальше получать свою зарплату. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл 13 поединков, в которых получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Самуэль Юмтити
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Комментарии (3)
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0
HG2017
05 Июля 2021, 12:14

У всех есть свой стасян )))

0
ARTUR
05 Июля 2021, 12:09

просто умора с этими ихними контрактами )) и теперь эта неуч таки будет получать бабло нифига не делая...

0
HG2017
05 Июля 2021, 12:15

Вот поэтому все и хотят понижения пенсионного возраста до 18 лет! ))

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