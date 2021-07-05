Юмтити отказывается покидать «Барселону»

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05 Июля 2021, 11:32,
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Француз Самуэль Юмтити отказывается уходить из каталонской «Барселоны» без денежной компенсации.
Как сообщает Marca, «сине-гранатовые» заявил о готовности расторгнуть контракт с защитником. Клуб предложил Юмтити уйти без каких-либо выплат. Таким образом «Барселона» рассчитывала сэкономить на окладе футболиста.
Юмтит отказался от такого варианта. Самуэль готов покинуть команду только на правах аренды, чтобы и дальше получать свою зарплату. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник сыграл 13 поединков, в которых получил желтую карточку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Самуэль Юмтити
У всех есть свой стасян )))
просто умора с этими ихними контрактами )) и теперь эта неуч таки будет получать бабло нифига не делая...
Вот поэтому все и хотят понижения пенсионного возраста до 18 лет! ))